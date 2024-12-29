Президент Путин повысил ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин повысил ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в России выплаты в 10 тысяч рублей полагались только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, а также опекунам. Остальные имели право на выплату только 1,2 тысячи рублей.

Указ главы государства установил повышенные выплаты 10 тысяч рублей на все категории.

Ранее Владимир Путин заявил, что расходы российских компаний на поддержку сотрудников с детьми должны считаться экономически обоснованными и учитываться при расчете налога на прибыль.