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13:41, 29 декабря 2024Россия

Путин повысил ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами

Президент Путин повысил ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин повысил ежемесячные выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в России выплаты в 10 тысяч рублей полагались только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства, а также опекунам. Остальные имели право на выплату только 1,2 тысячи рублей.

Указ главы государства установил повышенные выплаты 10 тысяч рублей на все категории.

Ранее Владимир Путин заявил, что расходы российских компаний на поддержку сотрудников с детьми должны считаться экономически обоснованными и учитываться при расчете налога на прибыль.

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