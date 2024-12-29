Россиянам назвали самые опасные места схода льда и снега на голову

В МЧС назвали водостоки самыми опасными местами схода льда и снега на голову

Самыми опасными местами схода льда и снега на голову являются водостоки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что сход снега и льда представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека. При этом наиболее опасным местом представители ведомства назвали водостоки крыш.

В связи с этим россиянам рекомендовали по возможности не приближаться к зданиям, с участка кровли которых уже сошел снежный массив. При подозрительных звуках с крыши необходимо быстро прижаться к стене здания, чтобы избежать схода снега и льда на голову.

«Не заходите за ограждения, внимательно смотрите за предупреждающими знаками», — заключили в пресс-службе МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя школьница поскользнулась на гололеде и сломала позвоночник на территории школы. Инцидент произошел во дворе школы № 555 на Комендантском проспекте в российском городе еще в среду, 25 декабря, но в больницу девочка с родителями обратилась лишь 27 декабря.