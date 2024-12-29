Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
7:6
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:0
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:0
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
0:4
Завершен
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
01:01, 29 декабря 2024Спорт

Сборная Казахстана пропустила 14 шайб от Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана пропустила 14 шайб от Чехии на молодежном ЧМ-2025 по хоккею
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: TURAR KAZANGAPOV / Reuters

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Чехии в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 14:2 в пользу чехов. В составе победителей три хоккеиста оформили по хет-трику: Матей Машталиржский, Якуб Штанцль и Войтех Градец.

После двух туров в активе чехов шесть очков, они делят первое место в группе B со Швецией. Казахстан не набрал очков и находится на последнем месте в квартете.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под эгидой организации на сезон-2024/2025. До молодежного ЧМ команды также не допущены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      На Западе забеспокоились из-за нового полка ВС России

      В Германии призвали «поставить на место» Илона Маска

      Россиянам повысили доступность бесплатных социальных услуг

      Слова Трампа о Гренландии связали с противодействием России

      В Грузии пройдет инаугурация шестого президента

      Мобилизация вынудила украинцев считать государство врагом

      Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

      Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

      В Минэнерго Украины рассказали о подготовке к прекращению транзита газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше