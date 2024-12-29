Сборная Казахстана пропустила 14 шайб от Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана пропустила 14 шайб от Чехии на молодежном ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Чехии в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 14:2 в пользу чехов. В составе победителей три хоккеиста оформили по хет-трику: Матей Машталиржский, Якуб Штанцль и Войтех Градец.

После двух туров в активе чехов шесть очков, они делят первое место в группе B со Швецией. Казахстан не набрал очков и находится на последнем месте в квартете.

13 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под эгидой организации на сезон-2024/2025. До молодежного ЧМ команды также не допущены.