Профессор ВШЭ Бордачев: Украину ждут десятилетия конфликта и нестабильности

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофей Бордачев в беседе с mk.ru предрек Украине десятилетия конфликта и нестабильности даже в случае заключения потенциального мирного соглашения.

Он призвал смотреть правде в глаза и принять тот факт, что переговоры не означают переход к мирной жизни и окончание противостояния.

«Так не будет. Нас ждут десятилетия вялотекущего конфликта, который периодически будет обостряться», — заявил эксперт.

Бордачев добавил, что Запад относится к Украине как источнику ресурсов, союзники не верят в жизнеспособность независимого государства. Это, в свою очередь, противоречит интересам России, поскольку влечет за собой политическое руководство над Киевом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.