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00:58, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

В Финляндии заявили о желании властей «сохранить лицо» перед населением

Малинен: западные лидеры хотят сохранить лицо из-за отношений с РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Западные лидеры хотят сохранить лицо перед гражданами своих стран на случай перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — написал профессор из Финляндии.

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если не произойдет эскалация конфликта на Украине.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что увеличивающееся недовольство политикой конфронтации с Россией наблюдается в восприятии европейского общества. Дипломат предположил, что политики ждут импульсов со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

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