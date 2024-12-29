В Финляндии заявили о желании властей «сохранить лицо» перед населением

Малинен: западные лидеры хотят сохранить лицо из-за отношений с РФ

Западные лидеры хотят сохранить лицо перед гражданами своих стран на случай перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — написал профессор из Финляндии.

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если не произойдет эскалация конфликта на Украине.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что увеличивающееся недовольство политикой конфронтации с Россией наблюдается в восприятии европейского общества. Дипломат предположил, что политики ждут импульсов со стороны избранного президента США Дональда Трампа.