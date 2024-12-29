В граничащем с Украиной российском регионе отменят комендантский час на праздники

Пушилин: в ДНР отменят комендантский час на новогодние праздники

В Донецкой народной республике (ДНР) отменят комендантский час на новогодние праздники. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Обсудили с нашими представителями и руководством силового блока: мы с 31 декабря по 7 января решили все-таки отменить комендантский час. Я считаю, это правильное решение», — сказал он.

Для жителей ДНР, по мнению главы региона, это станет возможностью провести время с близким. Он также призвал соблюдать меры безопасности.

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