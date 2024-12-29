Сексолог назвал самые частые жалобы клиентов

Сексолог Суслов: отсутствие близости при наличии партнера — самая частая жалоба

Наиболее частый запрос, с которым обращаются мужчины и женщины — это отсутствие секса при наличии постоянного партнера, рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» Илья Суслов. Самые частые жалобы клиентов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист признался, что в своей практике регулярно встречает семьи, в которых секса нет на протяжении 5-10 и более лет. Он отметил, что мужчины, как правило, чаще говорят о проблемах в этой сфере жизни, связанных с нежеланием партнерши заниматься любовью или с невозможностью удовлетворить ее. Снижение либидо у женщин может быть обусловлено в том числе обидами на своего мужчину, уточнил эксперт.

В таких случаях необходимо пояснить, что секс — это дело энергозатратное, требующее больших усилий от обоих партнеров. И чтобы от него было больше удовольствия, необходимо делать паузы. И это нормально — заниматься сексом не каждый день, а 2-3 раза в неделю, может, реже Илья Суслов медицинский психолог, сексолог

Психолог также сообщил, что клиенты мужского пола нередко сталкиваются с эректильной дисфункцией, слабой эрекцией, быстрой эякуляцией. В данном случае в первую очередь надо разбираться не столько с физиологическими, сколько с ментальными проблемами, полагает он. Например, свою роль может сыграть развитие повышенной тревожности на фоне психотравмы, связанной с первым сексуальным опытом.

Иногда молодые люди плохо понимают, что такое секс, считая его целью отношений, а не их следствием. Свою долю негатива вносят и видео порнографического содержания, после просмотра которых у многих молодых людей вырабатывается комплекс неполноценности или ложные установки относительно того, каким должен быть секс Илья Суслов медицинский психолог, сексолог

Женщины, по словам эксперта, чаще приходят с жалобами на проблемы в сексуальной жизни со стороны мужчины — когда он не может удовлетворить партнершу либо занимается сексом реже или чаще, чем ей хотелось бы. Распространенными проблемами также является аноргазмия — трудности в достижении оргазма при достаточной продолжительности полового акта, а также комплексы, связанные с ложной фригидностью, асексуальностью и другими нарушениями, которые пациенты сами себе диагностируют.

«В таких ситуациях важно выяснить наличие причин, которые порой происходят в детстве, юности, каких-то других нерешенных психологических проблем. Хотя бывает и такой партнер, с которым просто женщина не раскрывается, зажимается. Помимо этого, на сексуальную жизнь женщины могут оказывать влияние заболевания женской половой сферы, а также инфекции, передающиеся половым путем, хламидиоз, циститы, сухость влагалища, когда секс доставляет неприятные болевые ощущения во время и после», — объяснил Суслов.

Обращаются также и пары, в которых один из партнеров не разделяет предпочтения или фантазии другого, заключил сексолог.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин о том, что некоторые популярные секс-игрушки особенно опасны для пениса. К таковым она отнесла устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал, и не только.