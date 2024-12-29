Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 29 декабря 2024Забота о себе

Сексолог назвал самые частые жалобы клиентов

Сексолог Суслов: отсутствие близости при наличии партнера — самая частая жалоба
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Наиболее частый запрос, с которым обращаются мужчины и женщины — это отсутствие секса при наличии постоянного партнера, рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» Илья Суслов. Самые частые жалобы клиентов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист признался, что в своей практике регулярно встречает семьи, в которых секса нет на протяжении 5-10 и более лет. Он отметил, что мужчины, как правило, чаще говорят о проблемах в этой сфере жизни, связанных с нежеланием партнерши заниматься любовью или с невозможностью удовлетворить ее. Снижение либидо у женщин может быть обусловлено в том числе обидами на своего мужчину, уточнил эксперт.

В таких случаях необходимо пояснить, что секс — это дело энергозатратное, требующее больших усилий от обоих партнеров. И чтобы от него было больше удовольствия, необходимо делать паузы. И это нормально — заниматься сексом не каждый день, а 2-3 раза в неделю, может, реже

Илья Сусловмедицинский психолог, сексолог

Психолог также сообщил, что клиенты мужского пола нередко сталкиваются с эректильной дисфункцией, слабой эрекцией, быстрой эякуляцией. В данном случае в первую очередь надо разбираться не столько с физиологическими, сколько с ментальными проблемами, полагает он. Например, свою роль может сыграть развитие повышенной тревожности на фоне психотравмы, связанной с первым сексуальным опытом.

Иногда молодые люди плохо понимают, что такое секс, считая его целью отношений, а не их следствием. Свою долю негатива вносят и видео порнографического содержания, после просмотра которых у многих молодых людей вырабатывается комплекс неполноценности или ложные установки относительно того, каким должен быть секс

Илья Сусловмедицинский психолог, сексолог

Женщины, по словам эксперта, чаще приходят с жалобами на проблемы в сексуальной жизни со стороны мужчины — когда он не может удовлетворить партнершу либо занимается сексом реже или чаще, чем ей хотелось бы. Распространенными проблемами также является аноргазмия — трудности в достижении оргазма при достаточной продолжительности полового акта, а также комплексы, связанные с ложной фригидностью, асексуальностью и другими нарушениями, которые пациенты сами себе диагностируют.

«В таких ситуациях важно выяснить наличие причин, которые порой происходят в детстве, юности, каких-то других нерешенных психологических проблем. Хотя бывает и такой партнер, с которым просто женщина не раскрывается, зажимается. Помимо этого, на сексуальную жизнь женщины могут оказывать влияние заболевания женской половой сферы, а также инфекции, передающиеся половым путем, хламидиоз, циститы, сухость влагалища, когда секс доставляет неприятные болевые ощущения во время и после», — объяснил Суслов.

Материалы по теме:
Темы для разговора с мужчиной на первом свидании и в переписке. О чем говорить, чтобы узнать друг друга лучше?
Темы для разговора с мужчиной на первом свидании и в переписке.О чем говорить, чтобы узнать друг друга лучше?
17 декабря 2024
Финиш на лицо, плевки и секс с коллегами. Как изменились пристрастия людей в порно в 2024 году и что это о нас говорит?
Финиш на лицо, плевки и секс с коллегами.Как изменились пристрастия людей в порно в 2024 году и что это о нас говорит?
21 декабря 2024

Обращаются также и пары, в которых один из партнеров не разделяет предпочтения или фантазии другого, заключил сексолог.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин о том, что некоторые популярные секс-игрушки особенно опасны для пениса. К таковым она отнесла устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал, и не только.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В катастрофе погибли 28 человек

      Маск одним словом отреагировал на новость о российской АЭС на Луне

      Овечкин вышел на лед впервые после перелома ноги

      Зеленскому порекомандовали поучиться хорошим манерам

      Лавров высказался о передаче Данией Украине второй партии F-16

      В Польше подняли вопрос о продаже Украине винтовок типа Grot

      В России рассказали о применении «Ониксов» в ходе СВО

      Глава МВД Эстонии высказался о закрытии границы с Россией

      Лавров назвал обсуждение перемирия с Украиной тупиковым путем

      В Молдавии отказались признавать долг перед «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше