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21:21, 30 декабря 2024Наука и техника

Аналитики спрогнозировали выручку GTA VI

FT: продажи GTA VI за первый год превысят $3 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Продажи игры Grand Theft Auto VI за первый год превысят три миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на анализ компании DFC Intelligence.

Утверждается, что одни только предзаказы принесут издателю Take-Two Interactive более миллиарда долларов. Игра, по мнению аналитиков, может собрать 3,2 миллиарда долларов, обойдя самые кассовые фильмы 2024 года — «Головоломку 2» (1,7 миллиарда долларов) и «Дедпула и Росомаху» (1,3 миллиарда долларов).

«Я никогда не объявляю о победе прежде времени. Тем не менее, думаю, Rockstar Games снова выпустят нечто абсолютно феноменальное», — сказал глава Take-Two Штраус Зельник.

До этого создатели GTA VI пообещали удивить геймеров. «Наши команды работают над тем, чего вы даже не можете себе представить», — признался топ-менеджер Take-Two.

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