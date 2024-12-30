Бывший защитник «Сочи» назвал хренью слова Роналду о французском футболе

Экс-защитник «Сочи» Рами назвал хренью слова Роналду о чемпионате Франции

Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами назвал хренью слова Криштиану Роналду о французском футболе. Его цитирует RMC Sport.

«У нас во Франции крупнейшая селекционная площадка на планете наряду с Бразилией. У нас защитники как машины. Поставьте Роналду против них в Лиге 1 — его съедят. Я фанат Роналду, но он говорит хрень», — отметил Рами.

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020-го. Защитник, который становился чемпионом мира в составе сборной Франции, не провел за клуб с юга России ни одного матча и покинул его через три месяца после подписания контракта.

Ранее Роналду, выступающий за «Аль-Наср», заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французского. «Во Франции есть только ПСЖ, остальные — ни о чем», — сказал португалец.