Драка за беляш с применением оружия в Санкт-Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге мужчина получил выстрел в лицо за отказ поделиться беляшом

Мужчина устроил стрельбу у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге из-за отказа 66-летнего прохожего поделиться беляшом. Драка за блюдо с мясом попала на видео, опубликованное 78.ru в Telegram.

По данным источника, пострадавший мужчина ожидал приезда автобуса на остановке и ел беляш. В какой-то момент к нему подошел другой 68-летний мужчина и попросил его поделиться пищей, однако тот отказал. В ответ дебошир набросился на своего оппонента и выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.

Пуля попала пострадавшему в лицо, едва не задев глаз. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали горожанину повреждение на лице от проникающего пулевого ранения, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Нападавшего удалось задержать на месте. Сообщается, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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