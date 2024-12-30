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04:16, 30 декабря 2024Путешествия

Еще у одного самолета южнокорейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси

«Ёнхап»: еще у одного самолета Jeju Air нашли проблемы с шасси после вылета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Lee Jae-Won

Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air появились проблемы с шасси. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники.

«Рейс Jeju Air <...> вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — говорится в сообщении.

Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6:37 по местному времени (0:37 мск), вскоре после этого экипаж обнаружил проблему с шасси и принял решение вернуться в аэропорт.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит потерпевший крушение самолет Boeing 737-800, пообещала оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

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