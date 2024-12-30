Лавров рассказал о сигналах Трампа по урегулированию на Украине

Лавров: от Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию на Украине

От команды избранного президента США Дональда Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Мы не получали каких-либо официальных сигналов [от команды Трампа] по урегулированию украинского кризиса. До инаугурации, которая пройдет 20 января, Трамп имеет статус "избранный президент", а политику на всех направлениях пока определяет администрация действующего президента Джо Байдена», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что в данный момент «только команда Байдена уполномочена вести диалог с Москвой от имени Вашингтона». При этом он указал на то, что в таких контактах речи о переговорах по урегулированию конфликта на Украине «не идет».

26 декабря Лавров заявил, что Россия слышит сигналы команды Трампа о возобновлении диалога Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что это является «абсолютно разумной и нормальной позицией».