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01:07, 30 декабря 2024Мир

Лавров рассказал о сигналах Трампа по урегулированию на Украине

Лавров: от Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rick Scuteri / AP

От команды избранного президента США Дональда Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Мы не получали каких-либо официальных сигналов [от команды Трампа] по урегулированию украинского кризиса. До инаугурации, которая пройдет 20 января, Трамп имеет статус "избранный президент", а политику на всех направлениях пока определяет администрация действующего президента Джо Байдена», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что в данный момент «только команда Байдена уполномочена вести диалог с Москвой от имени Вашингтона». При этом он указал на то, что в таких контактах речи о переговорах по урегулированию конфликта на Украине «не идет».

26 декабря Лавров заявил, что Россия слышит сигналы команды Трампа о возобновлении диалога Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что это является «абсолютно разумной и нормальной позицией».

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