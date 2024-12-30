Лавров рассказал о сигналах Трампа по урегулированию на Украине

От команды избранного президента США Дональда Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Мы не получали каких-либо официальных сигналов [от команды Трампа] по урегулированию украинского кризиса. До инаугурации, которая пройдет 20 января, Трамп имеет статус "избранный президент", а политику на всех направлениях пока определяет администрация действующего президента Джо Байдена», — отметил дипломат.
Лавров добавил, что в данный момент «только команда Байдена уполномочена вести диалог с Москвой от имени Вашингтона». При этом он указал на то, что в таких контактах речи о переговорах по урегулированию конфликта на Украине «не идет».
26 декабря Лавров заявил, что Россия слышит сигналы команды Трампа о возобновлении диалога Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что это является «абсолютно разумной и нормальной позицией».