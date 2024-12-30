Нетаньяху перенес операцию

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей больницы.
Как заявили в канцелярии премьера, операция Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, сейчас он находится «в полной боевой готовности» и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.
25 декабря Нетаньяху прошел обследование в клинике «Хадасса». В результате у него обнаружили «инфекцию мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы».