Нетаньяху перенес операцию

AP: Нетаньяху успешно провели операцию по удалению предстательной железы

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей больницы.

Как заявили в канцелярии премьера, операция Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, сейчас он находится «в полной боевой готовности» и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.

25 декабря Нетаньяху прошел обследование в клинике «Хадасса». В результате у него обнаружили «инфекцию мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы».