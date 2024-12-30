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04:47, 30 декабря 2024Мир

Нетаньяху перенес операцию

AP: Нетаньяху успешно провели операцию по удалению предстательной железы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / XinHua

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей больницы.

Как заявили в канцелярии премьера, операция Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, сейчас он находится «в полной боевой готовности» и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.

25 декабря Нетаньяху прошел обследование в клинике «Хадасса». В результате у него обнаружили «инфекцию мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы».

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