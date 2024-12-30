Новый президент Грузии подтвердил курс на евроинтеграцию

Президент Грузии Кавелашвили: страна не свернет с курса на евроинтеграцию

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили подтвердил курс страны на евроинтеграцию. Об этом он заявил в своем первом публичном выступлении, передает «Интерфакс».

«Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — подчеркнул он на ежегодной конференции грузинских послов, ответив таким образом на спекуляции о смене внешнеполитических приоритетов страны.

По словам президента, Тбилиси и сейчас готов к переговорам о членстве в Европейском союзе, что является историческим выбором грузинского народа. Кроме того, Михаил Кавелашвили указал и на приоритетность развития отношений Грузии с Соединенными Штатами, а также объединения страны (решения вопроса Абхазии и Южной Осетии) мирным путем.

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоялась вчера в зале пленарных заседаний парламента страны. При этом официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.