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07:30, 30 декабря 2024Мир

Посол Греции раскрыл последствия отказа от российского газа

Посол Маслов: Греции в случае отказа от газа из РФ придется раскошелиться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы «раскошелиться». Его слова приводит РИА Новости.

Малов подчеркнул, что греческое правительство регулярно публично выражает желание отказаться от российского газа. Он напомнил, что Афины пытались заменить российское топливо более дорогостоящим СПГ из других стран, но это привело к взрывному росту цен на топливо.

«Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ. В первый месяц осени Европейский союз заплатил за российский трубопроводный газ максимальную, с февраля 2023 года, сумму — 839,9 миллиона евро.

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