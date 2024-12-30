Журналист Хинкл: американские коммунисты направили гуманитарную помощь в Донбасс

Представители Американской коммунистической партии направили жителям Донбасса 55 коробок гуманитарной помощи. Об этом рассказал журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию (...). Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять все (...), чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО», — подчеркнул он.

По словам американского журналиста, коммунисты США активно сотрудничают с КПРФ. Кроме того, они намерены сделать поставки гуманитарной помощи регулярными. При этом своими нынешними действиями Американская коммунистическая партия стремится отблагодарить России за поддержку, которую она оказывала американцам в годы Гражданской войны 1861-1865 годов, считает Джексон Хинкл.

Ранее Хинкл призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену после применения Россией «Орешника». По его словам, американский лидер якобы устраивает геноцид.