Минобороны: российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Российские войска поразили важные объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, группировка войск Вооруженных сил России нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения, пункты управления, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов. Также российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 143 районах боевых действий.

В ходе атаки применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Новооленовка к югу от Покровска в Донецкой народной республике.