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12:43, 30 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Минобороны: российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Globallookpress.com

Российские войска поразили важные объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, группировка войск Вооруженных сил России нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения, пункты управления, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов. Также российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 143 районах боевых действий.

В ходе атаки применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия.

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