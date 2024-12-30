МО РФ: расчет FPV-дрона сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области

Расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что операторы беспилотника обнаружили пикап украинских военных, который доставлял бойцов на позиции. Было принято решение нанести удар по автомобилю.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона подразделения специального назначения группировки войск "Север"», — добавили в Минобороны. После прямого попадания произошло возгорание, которое было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать, оставляя свои позиции в селе Богуславка Харьковской области, на фоне продвижения российских военных.

