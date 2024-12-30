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09:33, 30 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожившем группу солдат ВСУ сержанте

Минобороны РФ: сержант Арген Адаев лично отразил атаку группы солдат ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир мотострелкового отделения, сержант Российской армии Арген Адаев во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорный пункт в одиночку уничтожил группу солдат противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, во время боевых действий Адаев выявил расположение украинских военных и возможные пути их наступления на российский опорный пункт. Сержант не только грамотно руководил действиями мотострелков, но и лично отразил атаку группы солдат противника, благодаря чему вооруженным силам России удалось удержать занимаемый ими участок.

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Также стало известно о подвиге младшего сержанта Игоря Костромина, бойцы подразделения которого скрытно подобрались к опорному пункту ВСУ и захватили его после нескольких часов штурма.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области.

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