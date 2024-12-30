Трамп выругался на республиканцев из-за потолка госдолга США

Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом решении» из-за потолка госдолга США

Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений», принятых за последние годы, и все из-за отмены потолка госдолга США. Об этом высказался избранный президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп рассказал, что никаких причин для отмены потолка госдолга США не было. На фоне этого чиновники «ничего не добились». По его мнению, это была проблема только президента Джо Байдена. «Теперь же это становится нашей проблемой», — заявил американский политик.

Трамп также сравнил эту отмену потолка госдолга с началом Великой депрессии — когда в 1929-м разразился мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и длившийся около десять лет. В продолжение он отметил, что «демократам все равно» на судьбу США. «На самом деле, они предпочли бы Депрессию, если это повредит нашей партии. Демократов надо заставить провести голосование по коварному вопросу сейчас, при администрации Байдена, а не в июне» — подчеркивает Трамп в своем посте.