Лидер СДПГ Клингбайль: соцсеть X нужно ограничить после слов Маска о Германии

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал ограничить социальную сеть X, чтобы предотвратить вмешательство ее владельца Илона Маска в немецкую и мировую политику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть гораздо более решительными и эффективно ограничивать мощь крупных интернет-платформ, таких как соцсеть Маска X», — отметил лидер немецких социал-демократов.

По мнению Ларса Кингбайля, американский предприниматель использует свою соцсеть для влияния на мировую политику. Илон Маск в настоящее время действует, как президент России Владимир Путин, добавил сопредседатель СДПГ. В связи с этим демократия в Германии «находится под серьезной угрозой извне», для чего нужно принимать меры по ограничению этого влияния.

Ранее Илон Маск заявил, что только крайне правая партия «Альтернатива для Германии» остается единственной надеждой для немцев. По мнению американского предпринимателя, традиционные партии страны «подвели свой народ».