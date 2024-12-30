В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Чаплин: средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, заявил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий рассказал до этого, что страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что по ряду причин некоторые россияне могут столкнуться с уменьшением размера пенсий. Такое возможно из-за неоплаченных налогов, алиментов, штрафов или кредитов. Кроме того, могут сказаться невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж или переезд из регионов с особыми льготами.