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02:26, 30 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Чаплин: средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 тысячи рублей
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, заявил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий рассказал до этого, что страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что по ряду причин некоторые россияне могут столкнуться с уменьшением размера пенсий. Такое возможно из-за неоплаченных налогов, алиментов, штрафов или кредитов. Кроме того, могут сказаться невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж или переезд из регионов с особыми льготами.

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