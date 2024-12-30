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10:25, 30 декабря 2024Мир

В США обеспокоились беспрецедентным наращиванием Китаем военной мощи

Обозреватель Девор: Китай осуществляет беспрецедентное наращивание военной мощи
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pu Haiyang / VCG / Getty Images

Китай осуществляет невиданное с 1930-х годов наращивание военной мощи, что должно вызвать обеспокоенность у американских властей. Такое мнение в беседе с Fox News выразил главный специалист по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики подполковник армии США в отставке Чак Девор.

«В Китае происходит беспрецедентное наращивание военной мощи, которого мир, честно говоря, не видел со времен Адольфа Гитлера в 1930-х годах», — заявил обозреватель. По его мнению, существует вероятность, что к 2030 году численность китайского флота превзойдет ВМС США, а количество ядерных боеголовок увеличится в лучшем случае до тысячи.

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Девор подчеркнул, что Вашингтон сильно отстает от Пекина по ядерному арсеналу и в области военно-морских сил. Причиной тому эксперт назвал необходимость США не только модернизировать ядерное оружие, но и прикладывать немало усилий в сфере противоракетной обороны.

Ранее экс-советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил желание политика «купить» Гренландию. По его мнению, остров, который являются частью Королевства Дания, будет приобретать все большее значение в будущей борьбе с Россией и Китаем за Арктику.

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