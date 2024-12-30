Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США ничего не получают от помощи Украине

США вкладывают в Украину огромные финансовые и военные ресурсы, при этом в ответ получают только упреки от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Нам приходится тратить много наших военных и финансовых ресурсов на Украине, и что мы получаем взамен? Вот этого парня, который постоянно выряжен, как Че Гевара, и постоянно недоволен. С какой стати [Россия] должна сдаваться?» — оценил он выгоду от помощи Киеву.

Джонсон подчеркнул, что Вашингтон больше заинтересован в переговорах, чем Россия, которая побеждает украинскую армию, поддерживаемую НАТО. По его мнению, конфликт на Украине не является боксерским поединком, который мог бы остановить кто-нибудь, кто возьмет на себя роль судьи.

Ранее Зеленского обвинили в игнорировании сигналов Запада о России. По мнению бывшего командира 3-й роты 134-го батальона территориальной обороны украинской армии Владимира Шилова, сейчас Украина представляет собой концлагерь, а после завершения конфликта и вовсе может перестать существовать как государство.