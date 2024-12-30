Минобороны РФ: вернувшиеся из плена российские военнослужащие позвонили домой

Вернувшиеся из украинского плена российское военнослужащие позвонили домой. Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Скоро домой!» — написали в публикации Минобороны, добавив видео, на котором российские солдаты звонят своим родным.

О возвращении 150 российских военнопленных в обмен на 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно сегодня. Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео их возвращения.

Отмечалось, что посреднические услуги для обмена оказали ОАЭ. При этом российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии.