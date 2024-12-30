ВС России нанесли удар по ангару с техникой и месту дислокации ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ развалили склад дроноводов в Сумах

Российские военные нанесли удары по складу дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы, а также по ангару с техникой противника в Полтавской области и месту временной дислокации украинских солдат в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, в Сумах «хорошо прилетело». «Развалили склад дроноводов, вместе с несколькими бандеровскими упырями», — указал он.

Говоря об атаке по месту дислокации ВСУ Лебедев уточнил, что в результате есть раненые. Кроме того, Вооруженные силы России ударили по Харьковской области. Атака пришлась на некое здание, где, по словам Лебедева, предварительно, был «кто-то серьезный».

Ранее сообщалось о российском бойце, который в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ по время атаки на опорный пункт.