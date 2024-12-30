ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба»

Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» в районе города Новозыбкова в Брянской области. По данным Mash, это произошло рано утром в понедельник, 30 декабря.

Как пишет источник, предварительно, украинская армия атаковала нефтепровод ракетой-дроном «Пекло». В результате цель атаки не пострадала, однако частично было разрушено техническое здание. Пострадавших в ходе атаки не оказалось.

Mash отмечает, что участок нефтепровода — последний пункт прокачки за границу. Оттуда топливо в том числе идет в Европу.

До этого украинские дроны с взрывчаткой попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Десна» в Брянской области. Она является частью нефтепровода «Транснефть — Дружба». Всего было уничтожено четыре беспилотника на подлете к объекту.