«Водка последняя в рейтинге вредности». Какой алкоголь подать к столу, чтобы избежать похмелья и сохранить здоровье?

Многие новогодние традиции связаны с употреблением алкоголя. Под бой курантов даже убежденные зожники не возражают против бокала игристого вина. Правда, часто одним бокалом дело не ограничивается, и первая ночь в году превращается в испытание организма на прочность. В ход идут вино, водка, виски, коньяк, коктейли и другие спиртосодержащие напитки. В лучшем случае негативные последствия от таких возлияний будут ощущаться один день, в худшем — испортят новогодние каникулы. Как и что пить, чтобы потери для здоровья были минимальными, «Лента.ру» выяснила у экспертов.

Как пить без вреда для здоровья?

Пить без вреда для здоровья невозможно. Это официальная позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сформулированная в январе 2023 года. До этого считалось, что в небольших количествах пить алкоголь можно и даже полезно. Например, многие исследования выявляли пользу красного вина для сердечно-сосудистой системы. Теперь же эти выводы поставили под сомнение, а любую дозу спиртного стали рассматривать как потенциально вредную.

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Николай Ваулин, степень этого вреда можно контролировать: тот, кто пьет немного и только по праздникам, наносит себе меньший ущерб, чем тот, кто выпивает часто и много. Таким образом, говорит врач, нельзя говорить о том, что какой-то алкоголь можно назвать полезными или безвредным. Однако попытаться выбрать наименее разрушительный для организма напиток все-таки можно.

Минздрав России рекомендует мужчинам выпивать не больше 30 граммов чистого алкоголя в день. Столько содержится в 200-300 миллилитрах вина. Женщинам — не больше 20 граммов. Это 100-200 миллилитров вина Николай Ваулин врач-терапевт, кандидат медицинских наук

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Какой алкоголь меньше вредит здоровью?

Самый очевидный риск употребления алкоголя — это травмы, возникающие из-за ухудшения координации движений и скорости реакций. Кроме того, даже умеренное употребление спиртного провоцирует как минимум семь видов рака. Но если рак и травмы бывают далеко не у всех, кто выпивает, то интоксикация от алкоголя неизбежна для каждого. Даже глоток спиртного увеличивает нагрузку на печень и почки, вредит здоровью сердца и нервной системы. Существует несколько факторов, которые усиливают такую реакцию:

калорийность;

высокое содержание сахара;

наличие консервантов, красителей и иных искусственных ингредиентов.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Ольга Майорова объяснила, что меньше всего вреда организму наносят несладкие алкогольные напитки. Она пояснила, что сахар усиливает симптомы похмелья, повышает нагрузку на печень и увеличивает калорийность. Кроме того, он маскирует неприятный вкус спирта, из-за чего можно выпить больше и сильнее отравить организм.

7 килокалорий содержится в каждом грамме чистого алкоголя

Помимо этого, по мнению Майоровой, если человек все-таки намерен выпить спиртное, нужно постараться выбрать алкоголь, который содержит только натуральные ингредиенты. «Лучше выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. Натуральные ингредиенты более безопасны», — объяснила врач.

По словам Ваулина, лучше всего этим требованиям соответствует водка: она, в отличие от виски, ликеров и конька, не содержит красителей и добавок, в ней почти отсутствуют калории и совсем нет сахара. Однако это очень крепкий напиток, поэтому назвать его невредным нельзя. Более подходящими вариантами для новогоднего стола врач назвал некрепкое вино или шампанское.

В рейтинге вредности водка находится на самом последнем месте Николай Ваулин врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Американский диетолог Сирена Пун полагает, что среди всех вин наиболее полезное красное сухое. По ее словам, в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают предотвращать заболевания сердца и сосудов. Однако специалист подчеркивает, что пить вино только ради этих веществ не нужно. Их легко можно получить и без алкоголя, например, съев красный виноград.

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Какой алкоголь самый вредный?

Рекордсменом по разрушительному воздействию на организм Ваулин назвал коктейль из энергетиков с любым алкоголем. По его словам, кофеин, содержащийся в энергетических напитках, усиливает действие этанола, но при этом бодрит и создает иллюзию трезвости. Таким образом, человек не контролирует количество выпитого и может легко получить передозировку. «Кроме того, сочетание кофе и алкоголя дает сильную нагрузку на организм и в особенности на сердечно-сосудистую систему», — отметил врач.

Ваулин посоветовал в целом не увлекаться коктейлями. Например, газированные напитки в сочетании с алкоголем увеличивают скорость всасывания этанола и усиливают токсическое воздействие на организм.

Коктейль из пива и водки, известный как ерш, терапевт назвал верным способом навредить здоровью. Такой коктейль значительно увеличивает нагрузку на печень и повышает интоксикацию организма, объяснил врач

Майорова добавила, что опасными будут и напитки, в которых вино смешивают с водкой, виски и другими крепкими напитками. Она пояснила, что такая смесь вызывает сильную головную боль и дискомфорт в желудке.

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Какой алкоголь не дает похмелья?

Похмелье вызывает любой алкогольный напиток, а интенсивность неприятных симптомов зависит не от вида спиртного, а от количества выпитого. Поэтому, чтобы хорошо себя чувствовать в первый день нового года, лучше не пить или контролировать дозу, особенно если речь идет о крепком алкоголе, предупреждают специалисты.

Чтобы не выпить лишнего, врач эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова посоветовала заранее запланировать, что есть и пить во время застолья. «Если идете в гости, не стесняйтесь звонить и уточнять, что будет на столе. Это вопрос вашего здоровья, поэтому все адекватные люди поймут вас правильно», — считает специалист. Она добавила, что если в меню нет подходящих закусок или напитков, то их можно принести с собой. «Так вы точно будете знать, что вы едите и в каком количестве», — заверила она.

Избежать мучительного похмелья помогает и обычная вода. Ваулин советует пить ее во время застолья по одному стакану после каждых 100 граммов спиртного. По его словам, таким образом можно снизить концентрацию этилового спирта в крови и избежать сильного обезвоживания, которое является одной из причин похмелья.

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Также, по словам врача, состояние после вечеринки сильно зависит от закуски. Сладости, жирная, острая и соленая пища дают дополнительную нагрузку на печень и таким образом ухудшают состояние на следующий день. Тогда как нежирное мясо, рыба, овощи и фрукты не нагружают организм и позволяют ему быстрее справиться с последствиями алкогольной интоксикации.

Наиболее эффективный способ избежать похмелья — принять препарат, предупреждающий сильную интоксикацию. Например, на основе метадоксина. Это вещество помогает быстрее выводить алкоголь и защищает печень от токсического воздействия продуктов его распада Николай Ваулин врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Доктор рекомендовал выпить одну таблетку за полчаса до застолья и еще одну перед тем, как лечь спать.

Наконец, чтобы с утра чувствовать себя хорошо, врач посоветовал в течение ночи больше гулять, танцевать или играть в подвижные игры. Это не только быстрее избавит организм от алкоголя, но и поможет гостям не зацикливаться на выпивке и еде.