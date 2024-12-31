Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света после отключения электростанций

NYP: массовое отключение электроэнергии обрушилось на Пуэрто-Рико

Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света из-за выхода из строя электростанций в стране. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Во вторник утром электричество было подано лишь небольшой части из 1,4 миллиона потребителей коммунальных услуг острова. Поставщик электроэнергии сообщил, что для восстановления электроснабжения потребуется от 24 до 48 часов», — пишет NYT.

Компания Luma Energy заявила изданию, что приступает к аварийным работам для восстановления электроснабжения, описав отключение как «общесистемное» и отметив, что предварительные данные указывают на неисправность на линии метро.

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