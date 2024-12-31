Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 31 декабря 2024Мир

Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света после отключения электростанций

NYP: массовое отключение электроэнергии обрушилось на Пуэрто-Рико
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Miguel Rodriguez / Reuters

Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света из-за выхода из строя электростанций в стране. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Во вторник утром электричество было подано лишь небольшой части из 1,4 миллиона потребителей коммунальных услуг острова. Поставщик электроэнергии сообщил, что для восстановления электроснабжения потребуется от 24 до 48 часов», — пишет NYT.

Компания Luma Energy заявила изданию, что приступает к аварийным работам для восстановления электроснабжения, описав отключение как «общесистемное» и отметив, что предварительные данные указывают на неисправность на линии метро.

Ранее стало известно, что в нескольких городах Великобритании отменили новогодние мероприятия из-за непогоды. Отмечается, что непогода помешала празднованиям в Эдинбурге, Блэкпуле, в городах Уэльса и Северной Ирландии, в Спейсайде и Грейт-Глене.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

      Российский футболист отказался от покупки икры из-за ее дороговизны

      США ввели санкции против «Центра геополитических экспертиз» в Москве

      Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света после отключения электростанций

      Почти 2 миллиона рублей взыскали с пенсионера с двойным гражданством

      Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для прошедших плен гражданских

      Фетисов одной фразой оценил возможность допуска России к Олимпиаде-2026

      В Британии отменили новогодние мероприятия в некоторых городах

      В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

      На Западе подвели итоги 2024 года фразой «вам лгали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше