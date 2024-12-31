Российский боец вынес из-под обстрела британского наемника ВСУ

Британский наемник Хэйден Уильям Девис, вступавший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о спасении российским военнослужащим и сдаче в плен. Фрагмент видео с рассказом иностранца опубликован в Telegram-канале «Соловьев Live».

Девис рассказал, что во время службы в рядах украинской армии он стал свидетелем многочисленных бесчинств и плохого обращения командования к солдатам. В частности, сам он пострадал от гранаты, сброшенной с беспилотника ВСУ.

Ситуация со спасением произошла в районе Торецка, где мужчина случайно столкнулся с российским бойцом под обстрелом.

«Я прятался в блиндаже. Утром вышел искать еду. Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрей сюда!" Я понял по форме, что это русский», — поделился британец.

По его словам, россиянин начал спокойно общаться с ним и дал сигарету, после чего буквально вынес наемника в безопасное место. Там, продолжил рассказчик, по ним обоим начали работать дроны и артиллерия.

Ранее пленный военный медик 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Мацак рассказал о спасении российскими бойцами, которых он просил его добить.