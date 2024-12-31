Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 31 декабря 2024Мир

Британский наемник ВСУ рассказал о спасении российским бойцом

Российский боец вынес из-под обстрела британского наемника ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал СОЛОВЬЕВ

Британский наемник Хэйден Уильям Девис, вступавший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о спасении российским военнослужащим и сдаче в плен. Фрагмент видео с рассказом иностранца опубликован в Telegram-канале «Соловьев Live».

Девис рассказал, что во время службы в рядах украинской армии он стал свидетелем многочисленных бесчинств и плохого обращения командования к солдатам. В частности, сам он пострадал от гранаты, сброшенной с беспилотника ВСУ.

Ситуация со спасением произошла в районе Торецка, где мужчина случайно столкнулся с российским бойцом под обстрелом.

«Я прятался в блиндаже. Утром вышел искать еду. Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрей сюда!" Я понял по форме, что это русский», — поделился британец.

По его словам, россиянин начал спокойно общаться с ним и дал сигарету, после чего буквально вынес наемника в безопасное место. Там, продолжил рассказчик, по ним обоим начали работать дроны и артиллерия.

Ранее пленный военный медик 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Мацак рассказал о спасении российскими бойцами, которых он просил его добить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Благополучия и процветания каждому, нашей любимой стране!» Путин выступил с новогодним обращением. Что он пожелал?

      Стало известно о попытке бандитов из Венесуэлы попасть в США до инаугурации Трампа

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ

      Движение по Крымскому мосту восстановили

      Британский наемник ВСУ рассказал о спасении российским бойцом

      В Федерации шахмат России заявили о вредительстве тренера-чемпиона

      В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

      Применение ЛМУР вертолетом Ка-52М показали на видео

      Шесть человек пострадали после столкновения машины и автобуса в России

      В Таганроге объявили угрозу ракетного удара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше