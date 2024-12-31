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23:00, 31 декабря 2024Мир

Часть Берлина осталась без водоснабжения

Bild: в четырех районах Берлина прекратилось водоснабжение
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В четырех районах Берлина прекратилось водоснабжение за несколько часов до Нового года. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что проблемы наблюдаются в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также воды нет в редакции издания.

«Мы наблюдаем значительное падение давления в системе водоснабжения Берлинской водоснабжающей компании. Это означает, что на нижних этажах наших зданий вода есть, но значительно слабее, чем обычно. На верхние этажи вода из-за низкого давления не поступает», — рассказал представитель водоснабжающей компании.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее жители дома в Иркутске пожаловались на отсутствие отопления в жилом доме на протяжении почти целой недели. Также недавно без тепла в 20-градусный мороз остался Чукотский город Билибино.

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