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19:29, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

Израильский генеалогический сервис удалит данные россиян

Генеалогический сервис MyHeritage удалит аккаунты россиян
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Business Wire / AP

Израильский генеалогический сервис MyHeritage, проводящий ДНК-тесты для составления семейного древа и поиска родственников, объявил об уходе из России и удалении всех данных жителей страны и прекращении поддержки аккаунтов. Об этом пишет РБК.

Так, страницы пользователей из России будут удалены 1 февраля 2025 года. При этом создать новый аккаунт на российской версии сайта уже невозможно. Сервис объяснил ситуацию с уходом «правилами, которые действуют на территории России».

Ранее в декабре жители южных регионов России столкнулись с ограничениями в работе интернета. На неработающие сервисы обратили внимание пользователи из Дагестана, Чечни и Ингушетии.

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