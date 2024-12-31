Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке

Канцелярия Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала в социальной сети X поздравление с Новым годом на русском языке.

«С Новым годом!» — говорится в сообщении. Вторая надпись была сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!»

В Израиле Новый год празднуют по еврейскому календарю осенью — 1 и 2 числа месяца тишрей, которые в 2024 году пришлись на период с вечера 2 по вечер 4 октября. На официальном уровне 1 января страна не празднует, этот день не является выходным. Однако граждане могут не идти на работу, в таком случае один день вычитается из отпуска.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Глава Китая получил от российского лидера аналогичное поздравление.