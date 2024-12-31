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05:14, 31 декабря 2024Россия

Командир роты раскрыл детали освобождения Новотроицкого

Командир роты Машин об освобождении Новотроицкого в ДНР: взяли село нахрапом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Максим Машин раскрыл детали освобождения Новотроицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Село взяли «нахрапом», сообщил боец, его слова приводит РИА Новости.

«Залетели, нахрапом взяли. Группы заводили... не было такого момента, что какое-то утыкание было», — уточнил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что группировка войск« Центр» освободила населенный пункт Новооленовка к югу от Красноармейска в ДНР. Также говорится о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах других населенных пунктов ДНР, включая город Дзержинск.

До этого Армия России нанесла удар по объектам украинской военной инфраструктуры. Российским дальнобойным оружием были поражены украинские военные аэродромы, пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склады боеприпасов.

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