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13:49, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск стал «Кекиусом Максимусом»

Маск сменил имя в соцсети Х на «Кекиус Максимус»
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сменил имя в социальной сети Х на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Об этом сообщается в его профиле на платформе.

Новое имя Маска в соцсети происходит от названия мемкоина Kekius Maximus — криптовалюты, вдохновленной мемом с лягушонком Пепе и древнеримской тематикой. «Максимус» является отсылкой к одноименному главному герою фильма «Гладиатор».

Американский миллиардер также поменял аватарку в Х на изображение лягушонка Пепе в костюме древнеримского легионера. Персонаж интернет-мема держит в руках джойстик для видеоигр.

В мае 2023 благодаря публикации Маска в соцсети Х курс мемной криптовалюты Milady Meme Coin взлетел в цене более чем на 12 тысяч процентов.

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