Над Брянской областью уничтожили еще шесть дронов

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще шесть беспилотников

Над территорией Брянской области уничтожили еще шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа. По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении 19 украинских беспилотников над регионом.

В ночь на 31 декабря беспилотники также атаковали Ростовскую и Смоленскую области.