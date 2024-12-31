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07:29, 31 декабря 2024Россия

Над Брянской областью уничтожили еще шесть дронов

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще шесть беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Над территорией Брянской области уничтожили еще шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа. По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении 19 украинских беспилотников над регионом.

В ночь на 31 декабря беспилотники также атаковали Ростовскую и Смоленскую области.

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