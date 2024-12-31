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18:17, 31 декабря 2024Мир

ООН обвинила ВСУ в военных преступлениях

УВКПЧ ООН: ВСУ добивали дронами раненых российских военных
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Солдаты украинских Вооруженных сил добивали дронами раненых российских военных на поле боя. С таким обвинением выступило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о ситуации на Украине, передает РИА Новости.

«В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, выбыл из строя из-за серьезного ранения», — утверждается в докладе.

По данным УВКПЧ ООН, с помощью дрона была сделана видеозапись, на которой украинский беспилотник атакует раненого российского бойца, лежащего на земле без оружия. В ведомстве напомнили о нормах международного гуманитарного права, согласно которым солдат считается вышедшим из строя, если он ранен и неспособен защитить себя, а также не предпринимает враждебных действий.

Ранее в ООН признали 2024 год одним из худших для детей, так как каждый шестой ребенок проживал в зоне боевых действий.

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