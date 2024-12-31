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02:48, 31 декабря 2024Бывший СССР

Оператор российского дрона дал женщине выбросить мусор и уничтожил грузовик ВСУ

Оператор российского дрона пропустил женщину и уничтожил грузовик ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Красноармейске (украинское название Покровск) оператор российского дрона точечно уничтожил грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ), избежав жертв среди мирного населения. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Судоплатов».

Ви видео видно, как беспилотник направляется в стороны машины, но в кадр попадает женщина, которая в тот момент выбрасывала мусор в стоящий рядом бак. Дрон завис на месте и поразил цель лишь после того, как местная жительница отошла.

Уточняется, что оператор управлял оптоволоконным FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский» («КВН»). Этот беспилотник-камикакдзе был запущен в серийное производство в ноябре 2024 года. По словам главы научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексея Чадаева, военнослужащие положительно отзываются об аппарате.

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