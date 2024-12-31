Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

Первая жена Тиммы Оша о Седоковой: на чужом несчастье счастье не построишь

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, блогер Сана Оша, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала об отношении ко второй супруге спортсмена, певице Анне Седоковой.

Оша обратилась к Седоковой и вспомнила, что возлюбленный ушел от нее к певице вскоре после рождения сына. «Женщины, помните, на чужом несчастье свое счастье не построишь! Я давно отпустила обиды, моя личная жизнь продолжается», — написала она.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

Оша состояла с Тиммой в браке с 2016 по 2019 год и родила ему сына Кристиана. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.