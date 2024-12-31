Протестующие в Тбилиси планируют встретить Новый год у здания парламента

ТАСС: тысяча протестующих планирует встретить Новый год у парламента в Тбилиси

Около тысячи грузинских протестующих собираются у здания парламента в Тбилиси, где планируют встретить Новый год. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В частности, протестующие установили длинный стол на проспекте Руставели и принесли продукты из дома. К празднованию планирует присоединиться бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Отмечается, что проспект Руставели возле здания парламента перекрыт для автомобильного движения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он отметил, что жители республики отстояли суверенитет и независимость, при этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти.

