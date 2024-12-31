Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 31 декабря 2024Мир

Раскрыт данный Трампу совет об отношениях с Россией и Украиной

Риттер: Трамп должен прекратить поддерживать Украину без требований к России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Дональд Трамп должен прекратить поддерживать Украину без требований к России. Об этом в эфире YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, лучшим вариантом, которым может воспользоваться Трамп для решения конфликта на Украине — это сворачивание любой американской деятельности на этом направлении. «Лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — сказал Риттер.

Он отметил, что Россия готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но, учитывая первопричины конфликта, примет только конструктивные предложения. Экс-разведчик подчеркнул, что Трампу следует обратиться к настоящим специалистам в этом вопросе, в не к заинтересованным политикам и спецслужбам, которые его дезинформируют.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники сумели выманить у россиянина 180 миллионов рублей. Какие методы используют преступники?

      Российский шахматист проспал чемпионат мира

      Аэропорт Казани отменил ограничения на прием и отправку рейсов

      Раскрыт данный Трампу совет об отношениях с Россией и Украиной

      Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

      На Украине прогремела серия взрывов

      Россия передала во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

      ВС России наносят ракетный удар по Украине

      Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

      Ким Чен Ын объяснил зависть всего мира к КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше