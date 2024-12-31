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16:49, 31 декабря 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок Чимаева

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Yeazell / USA TODAY Sports / Reuters

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева. Об этом сообщается на сайте организации.

Сначала спортсмен выполняет становую тягу и бросок набивного мяча из-за головы. Следующими идут приседания с подъемом гирей над головой. Для начала нужно взять в руки две гири, ноги расставить на ширине плеч, выпрямиться и поднять гири вверх.

Далее следует сделать бросок набивного мяча назад. Для этого необходимо занять позицию полуприседа, сделать толчок бедрами вперед, сделать мах руками вверх и за голову и выпустить мяч из рук на пике движения. Последним станет рывок штанги на грудь.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Всего на счету уроженца Чечни 14 побед и ни одного поражения в ММА.

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