Раскрыт секрет тренировок Чимаева

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева. Об этом сообщается на сайте организации.

Сначала спортсмен выполняет становую тягу и бросок набивного мяча из-за головы. Следующими идут приседания с подъемом гирей над головой. Для начала нужно взять в руки две гири, ноги расставить на ширине плеч, выпрямиться и поднять гири вверх.

Далее следует сделать бросок набивного мяча назад. Для этого необходимо занять позицию полуприседа, сделать толчок бедрами вперед, сделать мах руками вверх и за голову и выпустить мяч из рук на пике движения. Последним станет рывок штанги на грудь.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Всего на счету уроженца Чечни 14 побед и ни одного поражения в ММА.