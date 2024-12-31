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00:31, 31 декабря 2024Бывший СССР

Российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ и попал на видео

Вооруженный дубинкой российский дрон сбил беспилотник ВСУ у Курахово
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Расчет «Русский» 255-го полка Вооруженных сил (ВС) России с помощью дубинок на FPV-дронах сбил тяжелые БПЛА-бомбардировщики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео можно заметить, как беспилотник, к которому прикрепили длинный брусок, сбивает БПЛА противника. На других кадрах, сделанных в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), дрон таранит украинский беспилотник массивной веткой.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что морпехи Российской армии при помощи БПЛА уничтожили украинский тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области. В результате дрон упал и разбился, российские военнослужащие не пострадали.

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