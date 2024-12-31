Минфин США ввел санкции против «Центра геополитических экспертиз» и двух россиян

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, а также научно-аналитического института «Центр геополитических экспертиз», находящегося в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В санкционный список Минфина США попали россияне Валерий Коровин и Олеся Менделеева. По данным ведомства, ограничения против «Центра геополитических экспертиз», возглавляемого Коровиным, введены в ответ на якобы попытки вмешательства в выборы президента США в 2024 году. Американская сторона обвинила главу аналитического центра в связях с российской внешней разведкой и попытках усилить социально-политическую напряженность в США.

По словам представителя госдепартамента США Мэтью Миллера, новые санкции дополняют предшествующие действия американского руководства, направленные на срыв попыток «подорвать доверие к демократическим институтам» страны.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз призвал снять санкции с России и наложить их на США, поскольку в Москве в условиях ограничений открылись десятки станций метро, в отличие от Нью-Йорка.