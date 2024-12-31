Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 31 декабря 2024Мир

США ввели санкции против «Центра геополитических экспертиз» в Москве

Минфин США ввел санкции против «Центра геополитических экспертиз» и двух россиян
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Министерство финансов США

Министерство финансов США. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, а также научно-аналитического института «Центр геополитических экспертиз», находящегося в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В санкционный список Минфина США попали россияне Валерий Коровин и Олеся Менделеева. По данным ведомства, ограничения против «Центра геополитических экспертиз», возглавляемого Коровиным, введены в ответ на якобы попытки вмешательства в выборы президента США в 2024 году. Американская сторона обвинила главу аналитического центра в связях с российской внешней разведкой и попытках усилить социально-политическую напряженность в США.

По словам представителя госдепартамента США Мэтью Миллера, новые санкции дополняют предшествующие действия американского руководства, направленные на срыв попыток «подорвать доверие к демократическим институтам» страны.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз призвал снять санкции с России и наложить их на США, поскольку в Москве в условиях ограничений открылись десятки станций метро, в отличие от Нью-Йорка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

      Российский футболист отказался от покупки икры из-за ее дороговизны

      США ввели санкции против «Центра геополитических экспертиз» в Москве

      Большая часть Пуэрто-Рико осталась без света после отключения электростанций

      Почти 2 миллиона рублей взыскали с пенсионера с двойным гражданством

      Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для прошедших плен гражданских

      Фетисов одной фразой оценил возможность допуска России к Олимпиаде-2026

      В Британии отменили новогодние мероприятия в некоторых городах

      В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

      На Западе подвели итоги 2024 года фразой «вам лгали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше