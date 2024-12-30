На Западе предложили перенести санкции с России на США

Журналист Боуз: санкции привели Россию только к развитию

С России следует снять санкции и перенести их на США, поскольку в Москве в условиях санкций открылись десятки станций метро, в отличие от Нью-Йорка. С таким предложением на своей странице в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?» — написал он. К своему посту он прикрепил два изображения — схемы московского метро в 2014-м и в 2024 годах.

Прежде депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможные новые санкции Евросоюза против России мало повлияют на страну. «Уже и так придумали все санкции, какие могли», — считает политик.

Ранее в МИД Германии призвали к новым санкциям против России из-за якобы причастности РФ к повреждению подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. «Должны последовать новые санкции ЕС», — сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.