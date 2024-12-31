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21:20, 31 декабря 2024Силовые структуры

Суд арестовал специалиста РАН по делу о крупном мошенничестве

Суд Москвы арестовал специалиста РАН Соловьева по делу о мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Измайловский суд Москвы арестовал специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу о крупном мошенничестве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Фигуранту 27 декабря была избрана мера пресечения под стражу на один месяц и 11 суток, то есть до 6 февраля 2025 года.

По версии следствия, Соловьев причастен к совершению мошенничества и хищения чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору. Отмечается, что у сотрудника РАН есть действующий загранпаспорт, он регуляярно пересекал границу России, ранее был сотрудником правоохранительных органов и имеет соответствующие связи.

Исходя из этого, сторона обвинения ходатайствовала об аресте, поскольку при нахождении на свободе фигурант может оказать давление на потерпевших и свидетелей или скрыться от следствия и суда. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.

Ранее в Челябинской области сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей.

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