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04:26, 31 декабря 2024Мир

Трамп поддержал кандидатуру Джонсона на должность спикера Палаты представителей США

Трамп заявил, что поддержал переизбрание Джонсона спикером Палаты представителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона в его кампании по сохранении своего поста. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Политик отметил, что полностью поддерживает кандидатуру Джонсона, назвав того «хорошим, трудолюбивым, религиозным человеком». «Он поступит правильно, и мы продолжим побеждать», — убежден Трамп.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США попыталась уговорить Дональда Трампа уволить Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. В частности, они высказывали недовольство и сомнения относительно того, как Джонсон решает различные вопросы и как он представляет партию в нижней палате Конгресса США.

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