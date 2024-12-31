Трамп поддержал кандидатуру Джонсона на должность спикера Палаты представителей США

Трамп заявил, что поддержал переизбрание Джонсона спикером Палаты представителей

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона в его кампании по сохранении своего поста. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Политик отметил, что полностью поддерживает кандидатуру Джонсона, назвав того «хорошим, трудолюбивым, религиозным человеком». «Он поступит правильно, и мы продолжим побеждать», — убежден Трамп.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США попыталась уговорить Дональда Трампа уволить Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. В частности, они высказывали недовольство и сомнения относительно того, как Джонсон решает различные вопросы и как он представляет партию в нижней палате Конгресса США.