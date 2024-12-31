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02:21, 31 декабря 2024Мир

В Британии призвали Трампа помешать Украине вступить в НАТО

RS: Трамп обязан помешать вступлению Украины в НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог обязан сделать все необходимое для того, чтобы помешать Украине вступить в НАТО. С таким призывом в статье для американского журнала Responsible Statecraft (RS) выступил британский дипломат Ян Прауд.

«Роль Келлога здесь заключается в том, чтобы провести твердую линию США и убить эту идею, несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы», — уверен эксперт.

Он отметил, что вопрос вступления Киева в Европейский союз (ЕС) также несет слишком много проблем. По мнению Прауда, ЕС не может позволить себе расширяться из-за нестабильной политической обстановки внутри объединения. Дипломат предупредил, что вступление Украины может усилить нестабильность в ЕС и даже привести к его развалу.

Ранее в Германии раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине. На нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона, а остальная часть Украины сможет существовать как независимое государство, однако не будет принята в НАТО.

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