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01:06, 31 декабря 2024Мир

В Иране арестовали итальянскую журналистку после задержания иранца в Милане

La Repubblica: в Иране арестована итальянская журналистка Чечилия Сала
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Чечилия Сала

Чечилия Сала. Фото: Chora Media / Reuters

В Иране арестовали итальянскую журналистку Чечилию Салу за день до возвращения на родину. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Иранские власти утверждают, что журналистка нарушила закон. По данным издания, ее арест может являться зеркальным ответом Тегерана на задержание иранца в Милане по запросу США.

Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Суджи Курской области в августе 2024 года. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.

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