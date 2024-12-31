В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги раздался на территории украинской столицы в 08:17 по московскому времени. Воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях.

В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве несколько раз звучали взрывы. Первые сообщения об этом появились в 04:04 мск, через полчаса стало известно о новой серии взрывов.