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08:29, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги раздался на территории украинской столицы в 08:17 по московскому времени. Воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях.

В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве несколько раз звучали взрывы. Первые сообщения об этом появились в 04:04 мск, через полчаса стало известно о новой серии взрывов.

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